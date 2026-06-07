Молдавия уже становится логистическим центром для поставок Киеву, ускоряя сближение с НАТО. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только ещё более усилятся», — сказал Галузин, отвечая на вопрос о заявлениях руководства Молдавии об объединении с Румынией.

Замминистра заметил, что это всё происходит несмотря на и вопреки закреплённому в конституции республики нейтральному статусу.

Раньше в Молдавии поддержали объединение с Румынией. Такая идея обсуждается ещё с 1990-х годов. Сейчас же власти в Кишинёве стали открыто говорить о слиянии двух стран. Противники этой идеи напоминают, что у президента Молдавии Майи Санду есть двойное гражданство — у неё есть и румынский паспорт. Это, по их мнению, может подтолкнуть её к продвижению идеи объединения.