ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 15:13

МИД заявил о превращении Молдавии в логистический хаб для Украины

Замглавы МИД РФ Галузин: Молдавия превращается в логистический хаб для Киева

Владимир Зеленский с президентом Молдавии Майей Санду. Фото © Офис президента Украины

Владимир Зеленский с президентом Молдавии Майей Санду. Фото © Офис президента Украины

Молдавия уже становится логистическим центром для поставок Киеву, ускоряя сближение с НАТО. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только ещё более усилятся», — сказал Галузин, отвечая на вопрос о заявлениях руководства Молдавии об объединении с Румынией.

Замминистра заметил, что это всё происходит несмотря на и вопреки закреплённому в конституции республики нейтральному статусу.

Додон назвал регионы, которые рискует потерять Молдавия при вхождении в состав Румынии
Додон назвал регионы, которые рискует потерять Молдавия при вхождении в состав Румынии

Раньше в Молдавии поддержали объединение с Румынией. Такая идея обсуждается ещё с 1990-х годов. Сейчас же власти в Кишинёве стали открыто говорить о слиянии двух стран. Противники этой идеи напоминают, что у президента Молдавии Майи Санду есть двойное гражданство — у неё есть и румынский паспорт. Это, по их мнению, может подтолкнуть её к продвижению идеи объединения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • ПМЭФ
  • ПМЭФ-2026
  • Румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar