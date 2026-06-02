В украинских дронах в Финляндии увидели «нажим» на Хельсинки, чтобы ВСУ дали территорию для пусков

Украина заранее уведомила Финляндию о своём беспилотнике, чтобы оказать давление и добиться более активной поддержки со стороны НАТО, в том числе разрешения запускать дроны с территории республики. Такое мнение Life.ru высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Появление украинских беспилотников над территориями других государств нельзя считать случайностью. Эксперт полагает, что подобные полёты преследуют вполне конкретные политические цели: Киев заинтересован в том, чтобы такие аппараты воспринимались как российские. По словам собеседника, это позволяет поддерживать напряжённость в регионе и подталкивать соседние страны к более активному вовлечению в конфликт.

Перенджиев связал подобную тактику с ситуацией на фронте. По его оценке, российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях и украинские власти пытаются компенсировать неудачи различными провокациями. В качестве примера он привёл удары по территории государств, граничащих с Россией, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии.

Киевский режим всячески надеется на то, что он втянет напрямую страны НАТО в войну против России, чтобы это каким-то образом спасло их ситуацию на фронте. На это они очень надеются. Здесь я хотел обратить внимание, что страны НАТО и так помогают киевскому режиму, но они помогают всячески, но все-таки напрямую не воюют. А здесь киевский режим просто мечтает, чтобы НАТО вообще как организация вступило в прямую войну против России. Вот поэтому и наносятся эти удары Александр Перенджиев Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Отдельное внимание Перенджиев обратил на историю с Финляндией. По его мнению, предупреждение о запуске дрона могло быть своеобразным сигналом Хельсинки. Таким образом Киеву было важно продемонстрировать собственные возможности и одновременно проверить готовность финской стороны реагировать на угрозы.

«То есть это такой косвенный нажим на то, чтобы им тоже предоставили территорию для ВСУ, как это, предоставила или пыталась предоставить Латвия. Так что в этом плане киевский режим работает для того, чтобы окучить себе больше площадок для удара по нашей территории, но с территории уже не Украины, а как раз других государств. И заодно, как я уже сказал, вовлечь эти государства в войну против России», — заключил он.

Ранее сообщалось, что беспилотники с боевой частью могли оказаться в воздушном пространстве Финляндии по ошибке. О случившемся Хельсинки заранее уведомила украинская сторона. Киев объяснил инцидент ошибочным направлением дронов в сторону соседнего государства.