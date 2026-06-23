В Турции могли упасть два украинских дрона-приманки «Майя»

Во вторник 23 июня в Турции упали два беспилотника. Предварительно, речь идёт об украинских БПЛА-приманках типа «Майя», сообщает SHOT.

Одно из устройств весом свыше 200 килограммов упало прямо в сад жилого здания в деревне Кушкаясы (провинция Кастамону). Жители услышали гул мотора, за которым последовал мощный хлопок. При ударе о землю объект загорелся.

Фрагменты второго аппарата нашел житель района Караташ, что в провинции Самсун. Сведений о раненых или погибших не поступало.

На разбросанных по двору элементах эксперты опознали части хвостового оперения и двигатель, характерные для модели «Майя». Все найденные детали уже направлены на исследование.

Официального подтверждения принадлежности упавших средств пока нет. Примечательно, что в мае такие же дроны уже повреждали жилые постройки в Самсуне.

БПЛА «Майя» — это украинский беспилотник самолётного типа, который используется для нанесения ударов и часто выступает в роли ложной цели для отвлечения систем ПВО. Сообщается, что он развивает крейсерскую скорость около 80 км/ч, способен подниматься на высоту до 4,5 км и обладает дальностью полёта до 600 километров.