Появилось видео последствий падения беспилотника в турецком Самсуне

В прибрежном городе Самсун на севере Турции беспилотник «Майя» взорвался при падении в жилом районе. Повреждены здания и автомобили. Видео последствий инцидента были опубликованы в Telegram-канале SHOT. На кадрах видны разрушения в жилом квартале, где упал беспилотник.

Аппарат мог сбиться с курса и случайно оказаться в воздушном пространстве страны. После падения обломки разлетелись по улицам района. В результате происшествия повреждены крыши домов, выбиты окна и пострадали припаркованные автомобили местных жителей. На месте работают службы, территория оцеплена, обстоятельства случившегося уточняются.

