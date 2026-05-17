17 мая, 07:02

Появилось видео последствий падения беспилотника в турецком Самсуне

В прибрежном городе Самсун на севере Турции беспилотник «Майя» взорвался при падении в жилом районе. Повреждены здания и автомобили. Видео последствий инцидента были опубликованы в Telegram-канале SHOT. На кадрах видны разрушения в жилом квартале, где упал беспилотник.

Аппарат мог сбиться с курса и случайно оказаться в воздушном пространстве страны. После падения обломки разлетелись по улицам района. В результате происшествия повреждены крыши домов, выбиты окна и пострадали припаркованные автомобили местных жителей. На месте работают службы, территория оцеплена, обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, накануне утром в турецком городе Самсун упал дрон. В районе Илкадым люди проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Позднее на месте были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.

Милена Скрипальщикова
