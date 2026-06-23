Неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с жилым домом в Турции

В турецкой провинции Кастамону неопознанный беспилотный летательный аппарат рухнул вблизи жилого строения и загорелся. Инцидент произошёл в деревне Кушкаясы района Джиде, сообщает газета Milliyet.

По информации издания, дрон упал на участке с фундуковыми деревьями, расположенном по соседству с домом. От удара аппарат воспламенился, а его фрагменты разметало по округе. Местный житель Муса Зилан рассказал, что услышал оглушительный хлопок, а когда вышел на улицу, то обнаружил в своём саду обломки беспилотника. По предварительной оценке, дрон находился всего в десяти метрах от жилого здания, а его вес мог превышать две сотни килограммов.

Сразу после получения сигнала на место прибыли подразделения жандармерии. Правоохранители оцепили территорию и приступили к выяснению обстоятельств. В настоящий момент власти Турции пытаются установить происхождение беспилотника и его владельца. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Самсун упал дрон. В районе Илкадым люди проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Позднее на месте были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.