Тревога на Чёрном море: У берегов Турции заметили подозрительный морской беспилотник

У черноморского побережья турецкой провинции Артвин заметили беспилотный морской аппарат, из-за чего службы безопасности перешли на усиленный режим работы. Об этом написала газета Vatan.

По данным издания, аппарат обнаружили у порта Хопа и рядом с побережьем Эсенкы. После тревожного сигнала в этот район отправили подразделения турецкой береговой охраны.

Предполагается, что дрон держится недалеко от линии берега. Из-за этого меры безопасности в округе заметно усилили.

В качестве предосторожности власти закрыли международную автодорогу между Кемальпашой и Хопой сразу в обе стороны.

Сотрудники ведомств не покидают зону происшествия. Все обстоятельства, касающиеся природы судна, его неожиданного появления в территориальных водах и принадлежности, станут предметом детальных разбирательств.

Также ранее неизвестный беспилотник нашли в море примерно в 500 метрах от берега турецкой провинции Сакарья. Аппарат заметили спасатели у района Кожаали, после чего его подняли из воды сотрудники береговой охраны. Происхождение дрона установить не удалось, но при первичном осмотре взрывчатки в нём не обнаружили. Об этом рассказал телеканал NTV.