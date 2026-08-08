Турецкое судно Nadezhda, атакованное ВСУ, превратилось в груду металла

Турецкое судно Nadezhda после атаки в Чёрном море отбуксировали в порт Самсуна. У причала видны серьёзные разрушения палубы, грузовых трюмов и машинного отделения, сообщает агентство İHA.

Nadezhda перевозила овощи и фрукты из Турции в Россию. По словам капитана Ялчына Шахина, судно атаковали шесть-семь беспилотников, которые он назвал украинскими. В результате пострадали четыре члена экипажа.

Из-за повреждений машинного отделения теплоход потерял возможность двигаться самостоятельно. Сначала его в сторону Самсуна буксировало судно MİRA, а у турецкого побережья Nadezhda приняли местные буксиры и под сопровождением морской полиции доставили в порт.

«Судно практически превратилось в груду металла», — пишет İHA. На опубликованных кадрах видны повреждения оборудования и конструкций в нескольких отсеках, наиболее серьёзные разрушения пришлись на машинное отделение.

Сейчас специалисты продолжают техническое обследование Nadezhda и устанавливают полный масштаб ущерба. Турецкие власти ранее заявляли о серьёзной обеспокоенности участившимися атаками на гражданские суда в Чёрном море.

На этом фоне Турция начала ужесточать правила судоходства. Как ранее писал Life.ru, Анкара стала ограничивать проход некоторых сухогрузов, направляющихся в Новороссийск: судам могут отказывать в проходе через проливы либо затягивать согласование заявок. Официально турецкие власти эту информацию пока не подтверждали.