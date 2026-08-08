Турция ввела ограничения на судоходство в Чёрном море после атак на суда

Турция ужесточает правила игры в Чёрном море: на фоне роста числа атак на торговый флот Анкара начала ограничивать движение судов. Об это сообщает Bloomberg.

По данным агентства, под прицел береговой охраны попали сухогрузы, следующие в Новороссийск — им либо отказывают в проходе через проливы, либо затягивают процесс согласования заявок. Пока это остаётся на уровне инсайдов, официальных комментариев от турецкой стороны не поступало.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали судно, шедшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов. В итоге экипаж пострадавшего судна эвакуировали в порт РФ. Турецкий Минтранс, в свою очередь, допустил, что трое моряков могут находиться в критическом состоянии.