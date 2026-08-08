Турция ввела ограничения на судоходство в Чёрном море после атак на суда
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Турция ужесточает правила игры в Чёрном море: на фоне роста числа атак на торговый флот Анкара начала ограничивать движение судов. Об это сообщает Bloomberg.
По данным агентства, под прицел береговой охраны попали сухогрузы, следующие в Новороссийск — им либо отказывают в проходе через проливы, либо затягивают процесс согласования заявок. Пока это остаётся на уровне инсайдов, официальных комментариев от турецкой стороны не поступало.
Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали судно, шедшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов. В итоге экипаж пострадавшего судна эвакуировали в порт РФ. Турецкий Минтранс, в свою очередь, допустил, что трое моряков могут находиться в критическом состоянии.
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