Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:30

Турция ввела ограничения на судоходство в Чёрном море после атак на суда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Турция ужесточает правила игры в Чёрном море: на фоне роста числа атак на торговый флот Анкара начала ограничивать движение судов. Об это сообщает Bloomberg.

По данным агентства, под прицел береговой охраны попали сухогрузы, следующие в Новороссийск — им либо отказывают в проходе через проливы, либо затягивают процесс согласования заявок. Пока это остаётся на уровне инсайдов, официальных комментариев от турецкой стороны не поступало.

Дипломатия или давление? Как Турция ответит Украине за атаку на судно в Чёрном море
Дипломатия или давление? Как Турция ответит Украине за атаку на судно в Чёрном море

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали судно, шедшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов. В итоге экипаж пострадавшего судна эвакуировали в порт РФ. Турецкий Минтранс, в свою очередь, допустил, что трое моряков могут находиться в критическом состоянии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar