Дипломатия или давление? Как Турция ответит Украине за атаку на судно в Чёрном море

Турция может ограничиться дипломатическим предупреждением Украине после атаки беспилотников ВСУ на судно у Новороссийска либо перейти к более жёсткой реакции, заявил политолог Сергей Станкевич.

По его словам, Анкара не сможет полностью проигнорировать инцидент, поскольку в результате атаки пострадали граждане Турции, а также были затронуты интересы местных компаний, работающих с Россией.

Собеседник 360.ru отметил, что у Турции есть инструменты давления на Киев, в том числе через торговые отношения. При этом, по мнению эксперта, в ближайшее время Анкара, вероятнее всего, выберет дипломатический вариант.

«Это будет либо просто выражение озабоченности и какие-то призывы воздерживаться от дальнейших атак, или же второй вариант — это может быть какое-то более жёсткое предупреждение в сторону Киева...» — предположил специалист.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали судно, шедшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов. В итоге экипаж пострадавшего судна эвакуировали в порт РФ.