Анкара требует остановить атаки в Чёрном море после удара ВСУ по турецкому танкеру

Турция обратилась к России и Украине с призывом принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море. Поводом стала атака беспилотника на судно, принадлежащее турецкой компании, сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.

В результате удара трое членов экипажа получили серьёзные ранения. Судно направлялось в российский порт Новороссийск, соответственно дрон был украинским.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении семи сухогрузов, перевозивших грузы для ВСУ, в Чёрном море и районе порта Николаева. Удары наносились расчётами беспилотников «Герань-4 сикер». В ведомстве уточнили, что суда, доставлявшие военное имущество, были поражены как в порту, так и на переходе морем в Черноморской операционной зоне — попадания подтверждены данными объективного контроля.