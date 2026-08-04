Анкара требует остановить атаки в Чёрном море после удара ВСУ по турецкому танкеру
Турция призвала Москву и Киев обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море
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Турция обратилась к России и Украине с призывом принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море. Поводом стала атака беспилотника на судно, принадлежащее турецкой компании, сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.
В результате удара трое членов экипажа получили серьёзные ранения. Судно направлялось в российский порт Новороссийск, соответственно дрон был украинским.
Ранее Минобороны России сообщило о поражении семи сухогрузов, перевозивших грузы для ВСУ, в Чёрном море и районе порта Николаева. Удары наносились расчётами беспилотников «Герань-4 сикер». В ведомстве уточнили, что суда, доставлявшие военное имущество, были поражены как в порту, так и на переходе морем в Черноморской операционной зоне — попадания подтверждены данными объективного контроля.
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