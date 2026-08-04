Дрон атаковал склад «Ленты» в Ленинградской области, есть пострадавший

Ранним утром 4 августа распределительный центр «Группы Лента» в Ленинградской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Около пяти часов утра на территории объекта произошло возгорание, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Персонал предприятия оперативно вывели из опасной зоны. Несмотря на своевременные действия служб, один сотрудник — водитель штабелёра — получил ожоги и был госпитализирован.

К девяти часам утра пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение. Последствия инцидента на данный момент устраняются экстренными службами.

Руководство компании официально подтвердило приостановку приёмки товаров от поставщиков. В организации отметили, что сейчас проводится оценка полученного ущерба.

В торговых точках, которые обеспечивал данный распределительный центр, создан необходимый запас продукции. Ритейлер заверяет, что это позволит удовлетворить ежедневный потребительский спрос.

В «Группе Лента» подчеркнули, что принимаются все возможные меры для скорейшего возобновления полноценной деятельности комплекса.

Также сегодня на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар. Причиной стала атака беспилотного летательного аппарата.