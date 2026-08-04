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4 августа, 05:07

Беспилотник атаковал логистический объект Wildberries в Ленинградской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар. Причиной стала атака беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудников предприятия заблаговременно вывели с территории. На месте продолжают работать пожарные расчёты.

В компании уточнили, что приём текущих поставок временно ограничен. Товарные потоки перенаправлены на другие объекты.

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Утром 3 августа пожар вспыхнул на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области. Причиной стала атака беспилотников ВСУ. Персонал оперативно эвакуировали из здания, к счастью никто не пострадал.

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Юрий Лысенко
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