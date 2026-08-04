Беспилотник атаковал логистический объект Wildberries в Ленинградской области

На логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар. Причиной стала атака беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудников предприятия заблаговременно вывели с территории. На месте продолжают работать пожарные расчёты.

В компании уточнили, что приём текущих поставок временно ограничен. Товарные потоки перенаправлены на другие объекты.

Утром 3 августа пожар вспыхнул на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области. Причиной стала атака беспилотников ВСУ. Персонал оперативно эвакуировали из здания, к счастью никто не пострадал.