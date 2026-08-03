Логистический центр Wildberries загорелся под Владимиром из-за атаки БПЛА

Утром 3 августа во Владимирской области начался пожар на логистическом объекте компании Wildberries. Инцидент стал следствием атаки беспилотных летательных аппаратов.

В пресс-службе объединённой компании РВБ подтвердили информацию, уточнив, что персонал был оперативно выведен из здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас на площадке работают экстренные службы, задача которых — ликвидировать возгорание. Площади объекта охвачены огнём, пожарные расчеты принимают необходимые меры для предотвращения распространения пламени.

В компании отметили, что штатная деятельность не прекращается. Внутренние процессы уже скорректированы: логистические цепочки оперативно перестроили.

Приём поставок и отгрузка клиентских заказов осуществляются через другие терминалы. Это позволяет избежать задержек в обслуживании покупателей, несмотря на чрезвычайную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар.