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3 августа, 05:15

Логистический центр Wildberries загорелся под Владимиром из-за атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Утром 3 августа во Владимирской области начался пожар на логистическом объекте компании Wildberries. Инцидент стал следствием атаки беспилотных летательных аппаратов.

В пресс-службе объединённой компании РВБ подтвердили информацию, уточнив, что персонал был оперативно выведен из здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас на площадке работают экстренные службы, задача которых — ликвидировать возгорание. Площади объекта охвачены огнём, пожарные расчеты принимают необходимые меры для предотвращения распространения пламени.

В компании отметили, что штатная деятельность не прекращается. Внутренние процессы уже скорректированы: логистические цепочки оперативно перестроили.

Приём поставок и отгрузка клиентских заказов осуществляются через другие терминалы. Это позволяет избежать задержек в обслуживании покупателей, несмотря на чрезвычайную ситуацию.

Погибших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Самарской области нет
Погибших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Самарской области нет

Ранее сообщалось, что в Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар.

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Оксана Попова
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