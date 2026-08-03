Во Владимирской области ВСУ атаковали складской комплекс, произошёл пожар
Обложка © Telegram / Минобороны России
В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в результате атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. Семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Её госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одну пострадавшую — девятилетнюю девочку с осколочными ранениями — бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала терактом атаку Вооружённых сил Украины по Белгородской области.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.