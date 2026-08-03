Во Владимирской области ВСУ атаковали складской комплекс, произошёл пожар

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность», — написал он в своём телеграм-канале.