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3 августа, 04:54

Во Владимирской области ВСУ атаковали складской комплекс, произошёл пожар

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее в результате атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. Семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Её госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одну пострадавшую — девятилетнюю девочку с осколочными ранениями — бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала терактом атаку Вооружённых сил Украины по Белгородской области.

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Алена Пенчугина
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