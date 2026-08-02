БПЛА взорвался у детской площадки в Белгородской области — один ребёнок погиб, двое ранены

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своём телеграм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. Ещё двое детей получили ранения.

По его словам, украинский беспилотник нанёс удар рядом с детской площадкой в селе Принцевка. Медики, прибывшие на место, пытались спасти пострадавшую, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для её спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — заявил Шуваев.

Семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Её госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одну пострадавшую — девятилетнюю девочку с осколочными ранениями — бригада скорой помощи доставляет в медицинское учреждение.

Врио губернатора отметил, что врачи оказывают детям всю необходимую помощь и постоянно докладывают ему об их состоянии. По его словам, власти предпримут все меры для лечения и восстановления пострадавших.

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области выросло до четырёх. В Борисовскую больницу доставили мужчину с множественными осколочными ранениями конечностей; после стабилизации состояния его перевезут в Белгород.