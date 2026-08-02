Число пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области выросло до четырёх

Число пострадавших при обстреле села Казачья Лисица в Белгородской области увеличилось до четырёх человек. По данным регионального оперштаба, в Борисовскую больницу доставили мужчину с множественными осколочными ранениями конечностей; после стабилизации состояния его перевезут в Белгород.

«Количество раненных при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа возросло до четырёх», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что атака ВСУ на местное сельхозпредприятие привела к гибели трех человек и ранению ещё троих.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона на предприятие в селе Ясные Зори пострадали двое сотрудников с осколочными ранениями спины, рук и ног, их перевели в областную больницу. Также повреждены автомобиль в Разумном, оборудование в Зимовном, частный дом с окнами и входной группой в Глотово, забор в Борисовке и две единицы сельхозтехники в Илек-Кошарах.