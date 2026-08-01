Два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ под Белгородом

Два мирных жителя получили травмы в результате ударов беспилотников по Белгородскому округу. Об атаках сообщили в оперативном штабе региона.

В посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Пострадавшего доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ещё один человек получил акубаротравму после атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово. Медики оказали ему помощь в Белгородской городской больнице № 2, после чего пациента отпустили на амбулаторное лечение.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Специалисты продолжают оценивать последствия атак и оказывают помощь жителям, оказавшимся в зоне обстрелов.

Ранее Life.ru писал, что в Горловке после удара беспилотника пострадали пять человек, среди них были сотрудники скорой помощи. По данным мэра города Ивана Приходько, под атаку попали четыре медика и один мирный житель. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.