В Горловке после удара ВСУ пострадали пять человек, включая четырёх медиков

В результате атаки беспилотника в Горловке (ДНР) пострадали четыре сотрудника скорой помощи и один мирный житель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате удара дрона украинских террористов в Горловке ранены четыре сотрудника скорой медицинской помощи и один мирный житель», — говорится в сообщении.

Раненые получили травмы различной степени тяжести. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее в Белгородской области беспилотники атаковали два района. В результате пострадали трое мирных жителей. В городе Шебекино дрон ударил по территории промпредприятия. Трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Их увезли в районную больницу. По словам врачей, состояние двоих из них тяжёлое.