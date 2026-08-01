Собянин: За июль ПВО сбила более 6 тысяч дронов ВСУ на подлёте к Москве
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Более шести тысяч украинских беспилотников в июле направлялись в сторону Московского региона, но были сбиты. Такие данные привёл мэр российской столицы Сергей Собянин 1 августа.
Как ВСУ в июле пытались атаковать Московский регион. Видео © Макс / Сергей Собянин
По его словам, 1 по 31 июля в сторону Московского региона двигались 6225 беспилотников. Силы ПВО нейтрализовали 780 БПЛА непосредственно на подлёте к столице, указал градоначальник.
1 августа Украина предприняла очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Ранее в экстренных службах заявили о нейтрализации четырёх БПЛА ВСУ, направлявшихся к сторону российской столицы.
Ранее ВСУ также атаковали Севастополь беспилотниками, начинёнными поражающим элементом для максимального урона людям. Внутри таких дронов содержится взрывчатка и небольшие металлические шарики, которые разлетятся во все стороны при взрыве.
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