Собянин: За июль ПВО сбила более 6 тысяч дронов ВСУ на подлёте к Москве

Более шести тысяч украинских беспилотников в июле направлялись в сторону Московского региона, но были сбиты. Такие данные привёл мэр российской столицы Сергей Собянин 1 августа.

Как ВСУ в июле пытались атаковать Московский регион. Видео © Макс / Сергей Собянин

По его словам, 1 по 31 июля в сторону Московского региона двигались 6225 беспилотников. Силы ПВО нейтрализовали 780 БПЛА непосредственно на подлёте к столице, указал градоначальник.

1 августа Украина предприняла очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Ранее в экстренных службах заявили о нейтрализации четырёх БПЛА ВСУ, направлявшихся к сторону российской столицы.

Ранее ВСУ также атаковали Севастополь беспилотниками, начинёнными поражающим элементом для максимального урона людям. Внутри таких дронов содержится взрывчатка и небольшие металлические шарики, которые разлетятся во все стороны при взрыве.