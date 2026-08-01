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Регион
1 августа, 07:29

Хабиров: В Уфе возникло задымление из-за падения обломков дрона в промзоне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В столице Башкортостана Уфе силы ПВО отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров утром 1 августа.

По его словам, из-за падения обломков сбитого дрона на территории промышленной зоны в Уфе возникло задымление. Все экстренные службы оперативно прибыли на место и занимаются ликвидацией последствий.

«Погибших и пострадавших нет», — подчеркнул Хабиров.

Подробности о характере повреждений и масштабах задымления пока не уточняются. Ситуация находится на контроле властей.

Три человека ранены в результате атаки ВСУ 1 августа на Белгородскую область
Три человека ранены в результате атаки ВСУ 1 августа на Белгородскую область

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области от атак украинских дронов пострадали четверо мирных жителей. В селе Вишнево Беловского района дрон ударил по машине. Ранения получил 39-летний мужчина. Ему оказали первую помощь и отправили в областную больницу. Ещё один пострадавший — 50-летний житель села Ольховка Хомутовского района.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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