Хабиров: В Уфе возникло задымление из-за падения обломков дрона в промзоне

В столице Башкортостана Уфе силы ПВО отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров утром 1 августа.

По его словам, из-за падения обломков сбитого дрона на территории промышленной зоны в Уфе возникло задымление. Все экстренные службы оперативно прибыли на место и занимаются ликвидацией последствий.

«Погибших и пострадавших нет», — подчеркнул Хабиров.

Подробности о характере повреждений и масштабах задымления пока не уточняются. Ситуация находится на контроле властей.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области от атак украинских дронов пострадали четверо мирных жителей. В селе Вишнево Беловского района дрон ударил по машине. Ранения получил 39-летний мужчина. Ему оказали первую помощь и отправили в областную больницу. Ещё один пострадавший — 50-летний житель села Ольховка Хомутовского района.