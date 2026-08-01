Хинштейн: Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Курской области

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

В селе Вишнево Беловского района дрон ударил по автомобилю. Ранения получил 39-летний мужчина. После оказания первой помощи его решили доставить в Курскую областную больницу.

Ещё один пострадавший — 50-летний житель села Ольховка Хомутовского района. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями его уже перевезли в областной центр, добавил Хинштейн.

«Также сегодня в Рыльскую ЦРБ обратилась раненая накануне женщина 1955 года рождения из села Благодатное Кореневского района. У неё ушиб колена, который она получила, убегая от дрона. Врачи будут наблюдать её амбулаторно», — написал глава области.

Кроме того, госпитализирован 57-летний житель посёлка Коренево. Несколько дней назад его машина попала под удар дрона, мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения плеча, заключил губернатор.

Ранее Life.ru рассказывал, что 29 июля один из украинских дронов во время налёта ударил по многоквартирному дому в Курске. Пострадал 26-летний мужчина, получивший ожог.