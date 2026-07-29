ВСУ атаковали многоэтажку в Курске, пострадал мужчина

Курск подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, один БПЛА ударил по многоквартирному дому в одном из микрорайонов города. На месте работают экстренные службы, сотрудники МЧС эвакуировали жителей, а территорию оцепили до завершения работы сапёров.

В результате атаки пострадал 26-летний мужчина. Хинштейн сообщил, что он получил термический ожог, первую медицинскую помощь ему оказали на месте.

Ещё один беспилотник упал на территории многоквартирного дома на проспекте Победы. Там также ведутся работы по обезвреживанию.

По поручению главы региона на место выехал заместитель губернатора — председатель комитета региональной безопасности Олег Горячев. Хинштейн заявил, что власти окажут помощь в проведении необходимых восстановительных работ.

Ранее украинские беспилотники атаковали территорию железнодорожной станции в Льгове Курской области. По данным губернатора Александра Хинштейна, ранения получили четыре сотрудника железной дороги, один из них был госпитализирован. На время после удара работу вокзала приостанавливали, пассажиров в момент атаки на станции не было.