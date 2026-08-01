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Регион
1 августа, 01:32

ПВО сбила четыре беспилотника на подлёте к Москве

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены средствами противовоздушной обороны. После падения обломков на местах работают экстренные службы.

О ликвидации воздушных целей ночью 1 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты сейчас проверяют территории, где могли упасть фрагменты сбитых аппаратов.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ситуацию на местах падения контролируют профильные службы.

За день системы ПВО сбили 223 беспилотника над регионами России
За день системы ПВО сбили 223 беспилотника над регионами России

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 1 августа атака беспилотников ВСУ была отражена и в Севастополе. Там силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили семь воздушных целей в районах Фиолента и Северной стороны. Во время работы систем противовоздушной обороны жителей призвали соблюдать меры безопасности. О последствиях той атаки официально не сообщалось.

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