В Севастополе сбили семь БПЛА при отражении атаки ВСУ

Ночью 1 августа силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Всего военные уничтожили семь воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, дроны были сбиты в районах Фиолента и Северной стороны. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности во время работы систем противовоздушной обороны.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» – написал Развожаев.

Губернатор не сообщил о возможных последствиях атаки и повреждениях на земле. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.

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