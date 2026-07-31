Ребёнок пострадал при падении дрона на дом в Ростовской области
Слюсарь: В Ростовской области ребенок пострадал при падении обломков БПЛА
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В хуторе Рогожкино Азовского района из-за падения фрагментов беспилотника травмы получил несовершеннолетний. Об этом сообщил в губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, обломки упали на частное домовладение. Находившегося там мальчика оперативно доставили в лечебное учреждение. В данный момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Параллельно специалисты работают и в Батайске. Там также зафиксировали падение частей летательных аппаратов, однако обошлось без жертв и серьёзных разрушений на земле. Сотрудники местной администрации готовятся к подомовому обходу для фиксации возможного ущерба.
Слюсарь добавил, что на текущий момент на всей территории региона действует сигнал ракетной опасности. Жителей просят немедленно покинуть открытые пространства и укрыться в зданиях, держась подальше от оконных проёмов.
Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 150 беспилотников над территорией Ростовской области.
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