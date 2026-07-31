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31 июля, 08:55

Ребёнок пострадал при падении дрона на дом в Ростовской области

Слюсарь: В Ростовской области ребенок пострадал при падении обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В хуторе Рогожкино Азовского района из-за падения фрагментов беспилотника травмы получил несовершеннолетний. Об этом сообщил в губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, обломки упали на частное домовладение. Находившегося там мальчика оперативно доставили в лечебное учреждение. В данный момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Параллельно специалисты работают и в Батайске. Там также зафиксировали падение частей летательных аппаратов, однако обошлось без жертв и серьёзных разрушений на земле. Сотрудники местной администрации готовятся к подомовому обходу для фиксации возможного ущерба.

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Слюсарь добавил, что на текущий момент на всей территории региона действует сигнал ракетной опасности. Жителей просят немедленно покинуть открытые пространства и укрыться в зданиях, держась подальше от оконных проёмов.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 150 беспилотников над территорией Ростовской области.

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Никита Никонов
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