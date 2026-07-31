«Прямо в руки» без GPS: в зоне СВО появился новый «Горыныч»

Новейшая версия грузового беспилотника «Горыныч» начала применяться в зоне СВО. Дрон может доставлять до 10 кг груза на расстояние свыше 12 км, сообщили ТАСС в научно-производственном центре «Сварог».

Главной особенностью аппарата стали оптические датчики, позволяющие точно определять место сброса при подавлении спутниковой навигации средствами радиоэлектронной борьбы. Это должно снизить риск, что посылку снесёт ветром на открытый или простреливаемый участок.

«“Горыныч” умеет доставлять грузы, что называется, прямо в руки», — рассказали ТАСС в НПЦ «Сварог».

Беспилотник также может самостоятельно лететь по заранее заданному маршруту. Как пояснили разработчики ТАСС, для навигации используются инерциальная или оптическая системы и блок искусственного интеллекта, который сопоставляет местность с загруженными картами без обращения к GPS.

Новую версию перевели на цифровую связь. В НПЦ «Сварог» сравнили её управление с популярными квадрокоптерами Mavic: освоить аппарат теперь смогут не только профессиональные операторы.

Ранее разработчики сообщали в официальном Telegram-канале НПЦ, что модификация «Горыныч V6» получила прошивку ArduPilot, стабилизацию, автоматический полёт по маршруту и собственную наземную станцию управления. Там же заявлялось, что аппарат прошёл испытания в подразделениях Минобороны России.