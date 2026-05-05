5 мая, 11:29

Глава КамАЗа – Путину: Каждый выпущенный автомобиль — десять жизней наших солдат

Путин похвалил КамАЗ за контакты с военными при разработке техники для СВО

Президент России Владимир Путин одобрил практику КамАЗа привлекать действующих военнослужащих к разработке военной техники. На встрече с гендиректором компании Сергеем Когогиным глава государства подчеркнул важность военного направления производства КамАЗа.

Когогин в ответ отметил значительный рост объёмов выпуска и повышение защищённости автомобилей, заявив, что каждый выпущенный грузовик спасает жизни десяти солдат. Путин согласился с этим утверждением.

«Я говорю: каждый ваш труд, выпущенный автомобиль — десять жизней наших солдат», — отметил Когогин.

По словам Когогина, при проектировании грузовиков КамАЗ инженеры получают ценные консультации от офицеров спецназа. Глава компании выразил восхищение их компетентностью и осведомлённостью, назвав их вклад «очень хорошим».

Ранее «Ростех» передал российским войскам партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Их произвёл концерн «Уралвагонзавод». Технику доработали с учётом опыта СВО.

Наталья Демьянова
