Ни РЭБ не страшен, ни мины: Военный эксперт раскрыл все козыри нового дрона «Штурмовик»

Наземные беспилотники совершают революцию на поле боя. Новейший российский дрон «Штурмовик» не похож на своих собратьев. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Life.ru раскрыл все карты: аппарат был построен по схеме царского танка образца 1913 года. И это даёт ему уникальные преимущества.

В его основе лежит конструкция царского танка образца 1913 года («Царь-танк»), который появился накануне Первой мировой войны. У него было два больших передних колеса и небольшое опорное колесо сзади. Современный дрон построен по тому же принципу: это улучшает проходимость и при этом позволяет оставаться менее заметным для противника. Юрий Кнутов Военный эксперт и историк войск ПВО

Эксперт сообщил, что грузоподъёмность дрона составляет 20 килограммов, дальность действия — до 30 километров. Управление осуществляется по оптоволоконному кабелю, что полностью исключает возможность подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. В случае обрыва кабеля предусмотрен переход на цифровой радиоканал.

Кнутов перечислил и основные функции аппарата: доставка боеприпасов, продуктов питания и иных грузов;

постановка мин;

использование в режиме дрона-камикадзе для атаки на пункты управления и бронетехнику;

работа в режиме «дрона-ждуна» (засада с последующим подрывом);

установка пулемёта или малогабаритного миномёта для атаки на укрепления.

Специалист также отметил, что наземные дроны развиваются быстрыми темпами, сопоставимыми с воздушными беспилотниками, хотя по уровню применения искусственного интеллекта пока отстают. Он обратил внимание, что Украина подписала контракт на закупку 25 000 наземных дронов, поэтому России необходимо определиться с наиболее эффективной моделью для запуска массового серийного производства.

Появление дрона «Штурмовик», по мнению Кнутова, облегчит доставку грузов на передовую, поможет в минировании и проведении штурмовых действий против укреплённых точек противника.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО тестируется инновационный наземный беспилотник «Штурмовик», разработанный компанией «Дрон форс аэро». Эта малозаметная и манёвренная машина имеет необычный исторический прообраз — экспериментальный «Царь-танк», созданный ещё в 1915 году.