Новый «дрон-ждун» «Штурмовик» начали испытывать в зоне СВО

В зоне спецоперации начали апробировать новейшую разработку. Как сообщили ТАСС в компании-разработчике «Дрон форс аэро», речь идёт о малозаметном манёвренном наземном беспилотнике «Штурмовик». Прообразом для него послужила экспериментальная колесная боевая машина «Царь-танк», созданная в 1915 году.

«Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон «Штурмовик». Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг», — говорится в сообщении.

Кроме того, аппарат можно использовать в роли «дрона-ждуна» благодря его небольшому размеру. В настоящее время «Штурмовик» проходит апробацию в зоне СВО. Разработчик добавил, что прообразом новинки стал «Царь-танк», а такое название БПЛА получил из-за использования штурмовыми отрядами.

«Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи (ВОЛС). Это позволяет беспилотнику преодолевать расстояния до 30 километров, сохраняя устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и не боится грязи и дождя.

«В случае обрыва ВОЛС задействуется дополнительный цифровой модуль связи», – уточнили в компании.

Ранее Life.ru писал, что в России начали испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защищают электронику от помех и подавления. Фильтры устанавливаются на чувствительную электронику и подавляют электромагнитные импульсы, которые идут от комплексов радиоэлектронной борьбы. Это обеспечивает стабильную работу в том числе полевых телефонов, радиостанций и бортового радиоэлектронного оборудования беспилотников. Импульс способен выводить из строя чувствительную электронику в радарах, системах связи и навигации. Изделие способно работать при экстремальных температурах – от минус 60 до плюс 125 градусов по Цельсию – и рассчитано на 20 тысяч часов службы.