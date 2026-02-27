Путин предложил привлекать участников СВО к разработке автономных систем

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и фонду «Защитники Отечества» привлекать участников СВО к разработке, производству и эксплуатации автономных систем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и при участии Минобороны России и администрации президента Российской Федерации принять меры по активному привлечению участников СВО к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем», — говорится в сообщении

Доклад о выполнении поручений должен быть представлен до 30 апреля 2026 года, затем один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и статс-секретарь — заместитель министра. Поручение направлено на активное вовлечение военнослужащих СВО в технологические и инженерные проекты по автономным системам.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов взять под личный контроль поддержку участников СВО и их семей. Президент подчеркнул, что забота о семьях военнослужащих должна быть организована системно и постоянно находиться в зоне внимания руководителей регионов.