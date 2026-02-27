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Регион
Опубликовано 27 февраля, 08:07
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Путин предложил привлекать участников СВО к разработке автономных систем

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и фонду «Защитники Отечества» привлекать участников СВО к разработке, производству и эксплуатации автономных систем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и при участии Минобороны России и администрации президента Российской Федерации принять меры по активному привлечению участников СВО к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем», — говорится в сообщении

Доклад о выполнении поручений должен быть представлен до 30 апреля 2026 года, затем один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и статс-секретарь — заместитель министра. Поручение направлено на активное вовлечение военнослужащих СВО в технологические и инженерные проекты по автономным системам.

Путин попросил бойцов СВО передать слова поддержки их семьям
Путин попросил бойцов СВО передать слова поддержки их семьям

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов взять под личный контроль поддержку участников СВО и их семей. Президент подчеркнул, что забота о семьях военнослужащих должна быть организована системно и постоянно находиться в зоне внимания руководителей регионов.

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Милена Скрипальщикова
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