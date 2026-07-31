Полторы сотни дронов за сутки: Ростовская область пережила одну из крупнейших атак

За последние сутки силы ПВО уничтожили и подавили около 150 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушная атака затронула Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, а также Чертковский, Каменский, Милютинский, Неклиновский, Тарасовский, Матвеево-Курганский и Миллеровский районы.

В Гуково при падении БПЛА пострадала женщина — медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Жители повреждённого дома находятся в пункте временного размещения, пока экстренные службы проводят необходимые работы по обеспечению безопасности. После обследования территории специальная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба.

Власти предупредили, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников в Ростовской области пострадала одна женщина. Это случилось в городе Гуково, где также был повреждён многоквартирный дом. В Батайске и Ростове-на-Дону были зафиксированы последствия падения обломков дронов.