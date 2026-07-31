За день системы ПВО сбили 223 беспилотника над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
В течение дня российские системы ПВО сбили 223 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали над 11 регионами.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника, летевшего в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.
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