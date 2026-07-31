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31 июля, 17:17

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ, летевший на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотный, летевший в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

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Ранее над Севастополем сбили украинский беспилотник. БПЛА был начинён шрапнелью, которая нанесла ушерб более чем десяти домов.

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Матвей Константинов
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