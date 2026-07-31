Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ, летевший на Москву
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich
Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотный, летевший в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
Ранее над Севастополем сбили украинский беспилотник. БПЛА был начинён шрапнелью, которая нанесла ушерб более чем десяти домов.
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