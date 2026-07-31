Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотный, летевший в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее над Севастополем сбили украинский беспилотник. БПЛА был начинён шрапнелью, которая нанесла ушерб более чем десяти домов.