В Севастополе 11 домов повреждены шрапнелью из сбитого украинского БПЛА

Средства ПВО ликвидировали над Севастополем вражеский беспилотник, однако его падение нанесло ущерб гражданским объектам — шрапнель, которой был начинён БПЛА, повредила больше 10 домов. О последствиях ночной атаки доложил губернатор Михаил Развожаев.

Аппарат рухнул в частном секторе в районе Фиолента. При осмотре обломков выяснилось, что он был снаряжён взрывчатым веществом и поражающими элементами в виде металлических шариков.

В результате пострадало 11 домовладений. В зданиях выбиты оконные стёкла, зафиксированы повреждения стен, ограждений, а также одного легкового автомобиля.

Глава города подчеркнул, что мишенью киевского режима в очередной раз стали сугубо гражданские лица. Иной цели, кроме как террор мирного населения, у подобного снаряжения дрона быть не могло.

Напомним, в ходе ночного налёта украинских БПЛА на Севастополь погиб один гражданский. Силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы сбили 10 дронов, однако жертвой стал местный житель, находившийся в момент атаки на улице.