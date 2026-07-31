Развожаев: В Севастополе из-за падения обломков БПЛА погиб человек

В результате ночной атаки украинских формирований на Севастополь погиб гражданский. Губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил подробности происшествия.

В общей сложности силы противовоздушной обороны, Черноморский флот и мобильные огневые группы уничтожили 10 дронов. К несчастью, жертвой стал один местный житель. В момент налета он находился на улице.

Один из сбитых аппаратов рухнул рядом с домами в районе Фиолента. Боевая часть содержала взрывчатку и поражающие металлические шарики. Глава региона подчеркнул, что целью удара вновь были мирные граждане.

Повреждения получили 11 частных домовладений. Там выбило стёкла, также пострадали стены и заборы. Кроме того, зафиксированы повреждения одного автомобиля.

Губернатор обратился к жителям с настоятельным призывом. Он попросил не игнорировать сигнал тревоги. При звуках сирены следует немедленно укрыться в ближайшем здании или убежище, не оставаясь на открытой местности.

Также введен запрет на прикосновение к обломкам летательных аппаратов. О любых находках нужно оперативно докладывать по номеру 112. Службы спасения выезжают на каждое сообщение незамедлительно.

Градоначальник принес глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Обстановка в городе контролируется профильными ведомствами.