Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 09:54

Развожаев: В Севастополе из-за падения обломков БПЛА погиб человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате ночной атаки украинских формирований на Севастополь погиб гражданский. Губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил подробности происшествия.

В общей сложности силы противовоздушной обороны, Черноморский флот и мобильные огневые группы уничтожили 10 дронов. К несчастью, жертвой стал один местный житель. В момент налета он находился на улице.

Один из сбитых аппаратов рухнул рядом с домами в районе Фиолента. Боевая часть содержала взрывчатку и поражающие металлические шарики. Глава региона подчеркнул, что целью удара вновь были мирные граждане.

Повреждения получили 11 частных домовладений. Там выбило стёкла, также пострадали стены и заборы. Кроме того, зафиксированы повреждения одного автомобиля.

Губернатор обратился к жителям с настоятельным призывом. Он попросил не игнорировать сигнал тревоги. При звуках сирены следует немедленно укрыться в ближайшем здании или убежище, не оставаясь на открытой местности.

Также введен запрет на прикосновение к обломкам летательных аппаратов. О любых находках нужно оперативно докладывать по номеру 112. Службы спасения выезжают на каждое сообщение незамедлительно.

Градоначальник принес глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Обстановка в городе контролируется профильными ведомствами.

Тело женщины найдено при разборе завалов после удара ВСУ по Волгограду
Тело женщины найдено при разборе завалов после удара ВСУ по Волгограду

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Михаил Развожаев
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar