В Каховке дрон ВСУ ударил по рынку, где жители встречались с главой округа

Украинский беспилотник атаковал стихийный рынок на Светловской площади в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук, который в тот момент проводил встречу с жителями неподалёку.

«И в этот момент взрыв. Люди падают, прилавки разлетаются, всё в пыли. Ничего не видно. От взрыва стоял метрах в двадцати. Понимаю, что может быть много жертв. Подбегаю к месту взрыва. Все живы. Оглушило всех, кто-то лежит на земле, люди испуганы, но живы», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, БПЛА буквально пару метров не долетел до места скопления людей. Дрон попал в автомобиль, который остановил взрывную волну и разлетевшиеся осколки.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл число жителей региона, погибших от ударов ВСУ за минувие сутки. Так, жертвами Киева стали пять человек.