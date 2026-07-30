Пятеро гражданских погибли за сутки от атак ВСУ в Херсонской области

За минувшие сутки в Херсонской области жертвами ударов украинских беспилотников стали пятеро мирных жителей. Об этом проинформировал глава региона Владимир Сальдо.

По его данным, ранения различной степени тяжести получили ещё девять человек. Среди пострадавших оказался один несовершеннолетний.

Атакам с воздуха подверглись несколько населённых пунктов. Речь идёт об Алешках, Азовском, Виноградове, Михайловке и Новой Маячке. Кроме того, удары фиксировались на автодороге между Скадовском и Каланчаком.

Отдельно губернатор остановился на инциденте в Михайловке. Там легковой автомобиль подорвался на мине.

В результате этого происшествия травмы получил мальчик 2013 года рождения. Вместе с ним госпитализировали двух женщин 1967 и 1991 годов рождения. Всех троих доставили в Верхнерогачикскую центральную районную больницу.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что бойцы ВСУ начали применять новый метод минирования дорог в Херсонской области, маскируя взрывные устройства в тушах животных. Таким изощрённым способом оборудуют придорожные участки — в подтверждение губернатор опубликовал фотографию, где можно увидеть самодельный боеприпас, спрятанный в тушке зайца.