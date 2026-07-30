Били по машинам и домам: сутки атак унесли жизнь жителя Запорожья, ещё 8 человек пострадали

Один человек погиб и ещё восемь получили ранения в результате атак на Запорожскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Самые тяжёлые последствия зафиксированы при въезде в село Смирново Куйбышевского муниципального округа. По словам главы региона, беспилотник атаковал легковой автомобиль: один человек скончался на месте, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На том же участке дороги осколки повредили «Газель». Находившиеся в автомобиле три человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

В районе села Виноградное дрон ударил по территории частного домовладения. Загорелась хозяйственная постройка, пострадал один человек. Ещё один житель был ранен при попадании в частный дом возле села Широкий Лан. В селе Владимировка беспилотник атаковал легковой автомобиль, травмы получили два человека.

В Васильевке повреждены три хозяйственные постройки, гараж и пятиэтажный жилой дом. У здания разрушен фасад, выбиты окна, в одной из квартир начался пожар. По данным Балицкого, находившиеся в доме люди не пострадали.

В Энергодаре повреждён продуктовый магазин, а возле Новобогдановки после атаки загорелся грузовик. Власти также фиксировали высокую активность беспилотников в районе Михайловки, а также в Приморском и Приазовском округах. Информацию о принадлежности дронов приводит российская сторона.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотников на туристические базы в Кирилловке. По данным властей Запорожской области, тогда погибли восемь человек, включая детей, ещё 14 жителей получили ранения.