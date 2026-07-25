Били по спящим: Удар ВСУ по турбазам в Запорожье унёс жизни туристов и персонала
Рогов: При атаке ВСУ на Запорожскую область погибли туристы и работники турбаз
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На туристических базах в посёлке Кирилловка Запорожской области погибли отдыхающие и сотрудники после удара украинских военных. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
По его словам, украинская сторона нанесла по базам отдыха сразу несколько ударов, разрушения оказались серьёзными.
«Среди погибших как туристы, так и сотрудники баз отдыха», — уточнил Рогов на вопрос РИА «Новости». Он также добавил, что из-за сильных повреждений зданий на извлечение тел погибших ушло несколько часов.
Напомним, события разворачивались в ночь на 25 июля 2026 года, когда люди спали. Эпицентр удара пришёлся на зону посёлка Кирилловка. Эта атака обернулась трагедией: по официальным данным, погибшими числятся восемь человек. В этом скорбном списке также значатся несовершеннолетние. Ещё 14 туристов и местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал этот удар охотой на мирных жителей.
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