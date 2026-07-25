Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 12:29

Били по спящим: Удар ВСУ по турбазам в Запорожье унёс жизни туристов и персонала

Рогов: При атаке ВСУ на Запорожскую область погибли туристы и работники турбаз

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На туристических базах в посёлке Кирилловка Запорожской области погибли отдыхающие и сотрудники после удара украинских военных. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

По его словам, украинская сторона нанесла по базам отдыха сразу несколько ударов, разрушения оказались серьёзными.

«Среди погибших как туристы, так и сотрудники баз отдыха», — уточнил Рогов на вопрос РИА «Новости». Он также добавил, что из-за сильных повреждений зданий на извлечение тел погибших ушло несколько часов.

Напомним, события разворачивались в ночь на 25 июля 2026 года, когда люди спали. Эпицентр удара пришёлся на зону посёлка Кирилловка. Эта атака обернулась трагедией: по официальным данным, погибшими числятся восемь человек. В этом скорбном списке также значатся несовершеннолетние. Ещё 14 туристов и местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал этот удар охотой на мирных жителей.

СК завёл дело о теракте из-за гибели туристов при ударе ВСУ по базе в Запорожье
СК завёл дело о теракте из-за гибели туристов при ударе ВСУ по базе в Запорожье

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar