На туристических базах в посёлке Кирилловка Запорожской области погибли отдыхающие и сотрудники после удара украинских военных. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

По его словам, украинская сторона нанесла по базам отдыха сразу несколько ударов, разрушения оказались серьёзными.

«Среди погибших как туристы, так и сотрудники баз отдыха», — уточнил Рогов на вопрос РИА «Новости». Он также добавил, что из-за сильных повреждений зданий на извлечение тел погибших ушло несколько часов.

Напомним, события разворачивались в ночь на 25 июля 2026 года, когда люди спали. Эпицентр удара пришёлся на зону посёлка Кирилловка. Эта атака обернулась трагедией: по официальным данным, погибшими числятся восемь человек. В этом скорбном списке также значатся несовершеннолетние. Ещё 14 туристов и местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал этот удар охотой на мирных жителей.