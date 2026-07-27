Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 07:24

Балицкий: Пять детей погибли при атаке ВСУ на базу отдыха в Кирилловке

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Пять детей погибли 25 июля в результате атаки на базу отдыха в Кирилловке Запорожской области. Об этом говорится в обращении губернатора Евгения Балицкого, опубликованном в День памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.

«С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, ещё пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа», — говорится в сообщении.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля. Дата связана с событиями 27 июля 2014 года, когда в результате обстрела центра Горловки погибли 27 мирных жителей, среди которых были четверо детей.

Память погибших детей увековечена в Донецке на «Аллее ангелов». На гранитных плитах мемориального комплекса размещены имена несовершеннолетних, погибших в ходе конфликта.

В этот день семьи и жители региона вспоминают погибших детей и выражают соболезнования их близким. Память о невинных жертвах сохраняется в мемориалах и памятных мероприятиях.

В Мелитополе несут цветы к мемориалу по 12 жертвам удара ВСУ по Кирилловке
В Мелитополе несут цветы к мемориалу по 12 жертвам удара ВСУ по Кирилловке

Напомним, в ночь на 25 июля ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по туристическим базам в курортном посёлке Кирилловка Запорожской области, расположенном на побережье Азовского моря. В результате атаки по гражданскому объекту, погибли 12 мирных жителей, 19 человек получили ранения. Спасатели завершили разбор завалов, из-под которых были спасены два человека, в том числе один ребёнок. Российские власти назвали произошедшее целенаправленным терактом против мирного населения и объявили 26 июля днём траура в регионе, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar