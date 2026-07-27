Балицкий: Пять детей погибли при атаке ВСУ на базу отдыха в Кирилловке

Пять детей погибли 25 июля в результате атаки на базу отдыха в Кирилловке Запорожской области. Об этом говорится в обращении губернатора Евгения Балицкого, опубликованном в День памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.

«С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, ещё пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа», — говорится в сообщении.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля. Дата связана с событиями 27 июля 2014 года, когда в результате обстрела центра Горловки погибли 27 мирных жителей, среди которых были четверо детей.

Память погибших детей увековечена в Донецке на «Аллее ангелов». На гранитных плитах мемориального комплекса размещены имена несовершеннолетних, погибших в ходе конфликта.

В этот день семьи и жители региона вспоминают погибших детей и выражают соболезнования их близким. Память о невинных жертвах сохраняется в мемориалах и памятных мероприятиях.

Напомним, в ночь на 25 июля ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по туристическим базам в курортном посёлке Кирилловка Запорожской области, расположенном на побережье Азовского моря. В результате атаки по гражданскому объекту, погибли 12 мирных жителей, 19 человек получили ранения. Спасатели завершили разбор завалов, из-под которых были спасены два человека, в том числе один ребёнок. Российские власти назвали произошедшее целенаправленным терактом против мирного населения и объявили 26 июля днём траура в регионе, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.