К мемориалу по жертвам теракта ВСУ в Кирилловке возложили цветы в день траура

Запорожская область 26 июля скорбит по мирным жителям, погибшим при атаке Украины на турбазы в Кирилловке. Как проходит в регионе день траура, рассказал губернатор Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Траурные мероприятия в Мелитополе. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Жители, представители областного правительства и участники молодёжных объединений собрались у Вечного огня на Братском кладбище в Мелитополе. Там появился стихийный мемориал, к которому люди несут цветы.

Возложение цветов у стихийного мемориала. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

День траура объявлен в связи с атакой украинских вооружённых формирований на посёлок Кирилловка Мелитопольского городского округа. В результате удара погибли мирные жители.

Напомним, минувшей ночью украинские беспилотники замаскированно атаковали базу отдыха в Кирилловке. Жертвами налёта стали 12 человек, ещё 16 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.