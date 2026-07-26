К мемориалу по жертвам теракта ВСУ в Кирилловке возложили цветы в день траура
Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
Запорожская область 26 июля скорбит по мирным жителям, погибшим при атаке Украины на турбазы в Кирилловке. Как проходит в регионе день траура, рассказал губернатор Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.
Траурные мероприятия в Мелитополе. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
Жители, представители областного правительства и участники молодёжных объединений собрались у Вечного огня на Братском кладбище в Мелитополе. Там появился стихийный мемориал, к которому люди несут цветы.
Возложение цветов у стихийного мемориала. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
День траура объявлен в связи с атакой украинских вооружённых формирований на посёлок Кирилловка Мелитопольского городского округа. В результате удара погибли мирные жители.
Напомним, минувшей ночью украинские беспилотники замаскированно атаковали базу отдыха в Кирилловке. Жертвами налёта стали 12 человек, ещё 16 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.