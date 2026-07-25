Число жертв атаки ВСУ на турбазы Запорожья выросло до 11, раненых — 16

Жертвами удара по базе отдыха в Кирилловке стали 11 человек, включая четверых несовершеннолетних. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранения получили 16 пострадавших, из которых пятеро — дети. Судьба еще восьми отдыхающих остается неизвестной, поисково-спасательная операция продолжается. Всех раненых доставили в лечебные учреждения Запорожской области, где им оказывается исчерпывающая помощь. При необходимости к работе подключат дополнительные бригады Федерального центра медицины катастроф.

«Все виновные в гибели мирных людей, и прежде всего — детей, понесут заслуженное наказание», — пообещал Балицкий.

Напомним, трагические события произошли в ночь на 25 июля 2026 года, когда отдыхающие и местные жители находились в своих домах. Основной удар пришёлся по центральной части посёлка Кирилловка. Глава Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал произошедшее как целенаправленную охоту на гражданское население. Следком уже возбудил дело о теракте.