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30 июля, 08:06

Заяц с зарядом: Сальдо предупредил о минной ловушке ВСУ на дорогах

Сальдо предупредил о минах ВСУ, спрятанных в тушах животных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские военные начали маскировать самодельные взрывные устройства в тушах животных на дорогах Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, таким способом минируют придорожные участки. В подтверждение чиновник опубликовал фотографии одного из обнаруженных объектов — взрывное устройство, как утверждается, было спрятано в тушке зайца.

«У противника появился ещё один подлый способ минирования придорожных участков. Самодельные взрывные устройства маскируют в тушах животных», — написал Сальдо в соцсетях.

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Глава региона призвал водителей, особенно в прифронтовых районах, не приближаться к лежащим на дороге животным и другим подозрительным предметам.

Он также попросил жителей не пытаться самостоятельно убрать находку, а сразу сообщать о ней оперативным службам.

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Ранее Life.ru уже рассказывал о маскировке ВСУ магнитных мин под кусты, а в населённом пункте Приют ДНР украинские войска оставили взрывчатку, замаскированную под шоколад.

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Марина Фещенко
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