Заяц с зарядом: Сальдо предупредил о минной ловушке ВСУ на дорогах
Сальдо предупредил о минах ВСУ, спрятанных в тушах животных
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские военные начали маскировать самодельные взрывные устройства в тушах животных на дорогах Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, таким способом минируют придорожные участки. В подтверждение чиновник опубликовал фотографии одного из обнаруженных объектов — взрывное устройство, как утверждается, было спрятано в тушке зайца.
«У противника появился ещё один подлый способ минирования придорожных участков. Самодельные взрывные устройства маскируют в тушах животных», — написал Сальдо в соцсетях.
Глава региона призвал водителей, особенно в прифронтовых районах, не приближаться к лежащим на дороге животным и другим подозрительным предметам.
Он также попросил жителей не пытаться самостоятельно убрать находку, а сразу сообщать о ней оперативным службам.
Ранее Life.ru уже рассказывал о маскировке ВСУ магнитных мин под кусты, а в населённом пункте Приют ДНР украинские войска оставили взрывчатку, замаскированную под шоколад.
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