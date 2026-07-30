Заяц с зарядом: Сальдо предупредил о минной ловушке ВСУ на дорогах

Украинские военные начали маскировать самодельные взрывные устройства в тушах животных на дорогах Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, таким способом минируют придорожные участки. В подтверждение чиновник опубликовал фотографии одного из обнаруженных объектов — взрывное устройство, как утверждается, было спрятано в тушке зайца.

«У противника появился ещё один подлый способ минирования придорожных участков. Самодельные взрывные устройства маскируют в тушах животных», — написал Сальдо в соцсетях.

Глава региона призвал водителей, особенно в прифронтовых районах, не приближаться к лежащим на дороге животным и другим подозрительным предметам.

Он также попросил жителей не пытаться самостоятельно убрать находку, а сразу сообщать о ней оперативным службам.