ВСУ попытались подорвать российских военных минами, замаскированными под шоколад

В населённом пункте Приют ДНР украинские войска оставили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые вещи. Подробности раскрыл штурмовик 102-го полка группировки «Центр» Рахим Хасанов в беседе с ТАСС.

Боец рассказал, что на тропах и маршрутах попадались странные предметы. По его словам, их было очень много.

«Шоколадки там всякие разные у них, так называемые, лежали. А на самом деле взрывчатка», — поделился военнослужащий. Он использовал слово «приколюшки» для описания этих находок.

Помимо сладостей, противник минировал пространство устройствами, внешне напоминающими предметы обихода. Подобная маскировка рассчитана на потерю бдительности.

Ранее российские силовики раскрыли новую уловку ВСУ — украинские военные начали маскировать мины под бутылки воды. Внешне такие устройства похожи на обычные полуторалитровые ёмкости с жидкостью. При этом они собраны из двух частей.