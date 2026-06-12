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Регион
12 июня, 09:08

Армия России освободила населённый пункт Приют в ДНР

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

ВС России в зоне специальной военной операции освободили населённый пункт Приют (Донецкая Народная Республика). Об этом 12 июня сообщает Минобороны РФ.

Отличились бойцы группировки войск «Центр», благодаря решительным действиям которых удалось взять населённый пункт под контроль.

Посёлок Приют находится близ города Дружковка в Краматорском районе. По данным на 2001 год, там проживало 42 человека.

Всего за неделю ВС РФ освободили пять населённых пунктов.

Военные нарисовали флаг России на площади освобождённого Красноармейска
Военные нарисовали флаг России на площади освобождённого Красноармейска

Напомним, накануне стало известно, что российские бойцы освободили Роскошное в ДНР и Охримовку в Харьковской области. Кроме того, Армия России установила полный контроль над восточной частью Константиновки

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Никита Никонов
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