Армия России освободила населённый пункт Приют в ДНР

ВС России в зоне специальной военной операции освободили населённый пункт Приют (Донецкая Народная Республика). Об этом 12 июня сообщает Минобороны РФ.

Отличились бойцы группировки войск «Центр», благодаря решительным действиям которых удалось взять населённый пункт под контроль.

Посёлок Приют находится близ города Дружковка в Краматорском районе. По данным на 2001 год, там проживало 42 человека.

Всего за неделю ВС РФ освободили пять населённых пунктов.