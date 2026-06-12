Российские военные нарисовали флаг России на площади города Красноармейск в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что так бойцы группировки «Центр» отметили праздник. На асфальте появилось изображение российского флага и надпись «Россия». В Минобороны подчеркнули, что эта акция — ещё одно доказательство того, что Красноармейск — российский город.

Также военные-танкисты провели праздничную акцию в одном из парков ДНР. Бойцы раздавали местным жителям сувениры с российской символикой. В ведомстве отметили, что акция создала у людей праздничное настроение и напомнила: Донбасс — неотъемлемая часть России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днём России. Он выразил надежду, что крепкое сотрудничество двух стран продолжит развиваться на благо соседних народов. Алиев также отметил, что в последние годы активно растёт торгово-экономическое партнёрство, укрепляются связи между регионами, а также культурные и гуманитарные контакты.