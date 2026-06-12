ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 08:55

Военные нарисовали флаг России на площади освобождённого Красноармейска

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские военные нарисовали флаг России на площади города Красноармейск в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что так бойцы группировки «Центр» отметили праздник. На асфальте появилось изображение российского флага и надпись «Россия». В Минобороны подчеркнули, что эта акция — ещё одно доказательство того, что Красноармейск — российский город.

Также военные-танкисты провели праздничную акцию в одном из парков ДНР. Бойцы раздавали местным жителям сувениры с российской символикой. В ведомстве отметили, что акция создала у людей праздничное настроение и напомнила: Донбасс — неотъемлемая часть России.

Школьник с Алтая потратил все накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России
Школьник с Алтая потратил все накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днём России. Он выразил надежду, что крепкое сотрудничество двух стран продолжит развиваться на благо соседних народов. Алиев также отметил, что в последние годы активно растёт торгово-экономическое партнёрство, укрепляются связи между регионами, а также культурные и гуманитарные контакты.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • День России
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar