Алиев поздравил Путина с Днём России и напомнил о дружбе народов длиною в века
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к президенту РФ Владимиру Путину, поздравив его и всех россиян с Днём России. Он выразил надежду, что крепкое сотрудничество двух стран продолжит своё развитие на благо соседских народов. Текст письма публикует администрация иностранного лидера.
«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и всех россиян с национальным праздником – Днём России. Отношения между Азербайджанской Республикой и РФ основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, которые веками объединяли наши народы», — говорится в письме.
Алиев также отметил, что последние годы активно идёт развитие торгово-экономического партнёрства, межрегиональных и культурно-гуманитарных контактов, что закладывает основу для крепкого фундамента взаимоотношений государств.
Ранее и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех граждан с Днём России. Он назвал РФ уверенным в себе передовым государством, одной из ведущих стран мира с сильной экономикой и армией. Также и глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Кремлю. Праздник отмечается и за рубежом. При содействии посольств Российской Федерации в Словакии и Чехии в Русских домах, расположенных в Братиславе и Праге, были организованы торжественные мероприятия.
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