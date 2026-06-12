Алиев поздравил Путина с Днём России и напомнил о дружбе народов длиною в века

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к президенту РФ Владимиру Путину, поздравив его и всех россиян с Днём России. Он выразил надежду, что крепкое сотрудничество двух стран продолжит своё развитие на благо соседских народов. Текст письма публикует администрация иностранного лидера.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и всех россиян с национальным праздником – Днём России. Отношения между Азербайджанской Республикой и РФ основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, которые веками объединяли наши народы», — говорится в письме.

Алиев также отметил, что последние годы активно идёт развитие торгово-экономического партнёрства, межрегиональных и культурно-гуманитарных контактов, что закладывает основу для крепкого фундамента взаимоотношений государств.