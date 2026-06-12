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Регион
12 июня, 07:28

«Никто не помешает»: Медведев в День России накормил шредер портретами врагов

Медведев в День России уничтожил фото Мерца, фон дер Ляйен и Стармера в шредере

Обложка © Telegram/ Дмитрий Медведев

Обложка © Telegram/ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День России опубликовал у себя в телеграм-канале сгенерированный нейросетью ролик, где он уничтожает в шредере фотографии враждебных нашей стране политиков. Среди них были глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Медведев уничтожает фото западных политиков. Видео © Telegram/ Дмитрий Медведев

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днём России!», — написал российский политик.

Первым в «топку» отправился Мерц, а за ним пошли фон дер Ляйен и британский премьер-министр Кир Стармер, фотографии которых Медведев с невозмутимым видом опускал в офисный шредер.

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Владимир Озеров
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