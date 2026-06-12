«Никто не помешает»: Медведев в День России накормил шредер портретами врагов
Медведев в День России уничтожил фото Мерца, фон дер Ляйен и Стармера в шредере
Обложка © Telegram/ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День России опубликовал у себя в телеграм-канале сгенерированный нейросетью ролик, где он уничтожает в шредере фотографии враждебных нашей стране политиков. Среди них были глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Медведев уничтожает фото западных политиков. Видео © Telegram/ Дмитрий Медведев
«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днём России!», — написал российский политик.
Первым в «топку» отправился Мерц, а за ним пошли фон дер Ляйен и британский премьер-министр Кир Стармер, фотографии которых Медведев с невозмутимым видом опускал в офисный шредер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу РФ Владимира Путина и всех россиян с Днём России. Он назвал нашу страну суверенным передовым государством с мощной экономикой и обороной, а также гарантом справедливого мироустройства. Белорусский лидер подчеркнул важность общей истории и белорусско-российской дружбы, которая даёт энергию для развития братских стран.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.