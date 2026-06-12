Школьник с Алтая потратил все накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России

Двенадцатилетний школьник из Горно-Алтайска Прохор Бондаренко потратил все свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России. Об этом рассказали в региональном «Народном фронте».

Школьник вместо праздничного стола собрал посылки бойцам. Видео © VK / Народный фронт | Республика Алтай

«Обычный шестиклассник из Горно-Алтайска Прохор Бондаренко сделал доброй традицией встречать каждый праздник не за праздничным столом, а сбором посылок для бойцов. Вот и на этот раз он нарисовал 5 открыток и купил шоколадки», — говорится в сообщении.

Прохор — спортсмен, активист и волонтёр. С первых дней спецоперации он вместе с семьёй помогает фронту. Мальчик уже много раз отправлял гуманитарную помощь через «Народный фронт» и переводил бойцам свои накопления — деньги, которые мог бы потратить на себя.

Его мама Валентина работает в объединении профсоюзов и тоже собирает посылки. Она гордится сыном. По её словам, Прохора вдохновила история его деда — участника Великой Отечественной войны.

«Его поступок доказывает: возраст – не помеха, когда сердце болит за Родину и наших бойцов», — говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что 18-летняя жительница Башкирии заключила военный контракт и уехала в зону СВО. Год назад она сопровождала гуманитарный конвой на передовую. Разговор с бойцами подтолкнул её к такому решению. На фронте нужны были люди, умеющие оказывать первую помощь.