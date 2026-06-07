Бутылка воды, которую нельзя трогать: Новую уловку ВСУ раскрыли силовики

ВСУ начали маскировать мины-ловушки в пластиковые бутылки из-под воды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, внешне устройство похоже на обычную полуторалитровую ёмкость с жидкостью. При этом оно собрано из двух частей.

Конструкция соединяется между собой резьбой. Место стыка заклеено фабричной этикеткой, поэтому заметить подвох практически невозможно.

Главная опасность кроется в чувствительном взрывателе. Специалисты подчеркивают, что брать такой предмет в руки категорически запрещено.

Любое неосторожное движение может спровоцировать детонацию. Содержимое требует предельно осторожного обращения.

В силовых ведомствах призывают не трогать подозрительные находки. О них необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.