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7 июня, 13:39

Бутылка воды, которую нельзя трогать: Новую уловку ВСУ раскрыли силовики

ТАСС: ВСУ начали маскировать мины-ловушки под бутылки с водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / allstars

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / allstars

ВСУ начали маскировать мины-ловушки в пластиковые бутылки из-под воды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, внешне устройство похоже на обычную полуторалитровую ёмкость с жидкостью. При этом оно собрано из двух частей.

Конструкция соединяется между собой резьбой. Место стыка заклеено фабричной этикеткой, поэтому заметить подвох практически невозможно.

Главная опасность кроется в чувствительном взрывателе. Специалисты подчеркивают, что брать такой предмет в руки категорически запрещено.

Любое неосторожное движение может спровоцировать детонацию. Содержимое требует предельно осторожного обращения.

В силовых ведомствах призывают не трогать подозрительные находки. О них необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.

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Татьяна Миссуми
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