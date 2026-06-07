Бутылка воды, которую нельзя трогать: Новую уловку ВСУ раскрыли силовики
ТАСС: ВСУ начали маскировать мины-ловушки под бутылки с водой
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ВСУ начали маскировать мины-ловушки в пластиковые бутылки из-под воды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, внешне устройство похоже на обычную полуторалитровую ёмкость с жидкостью. При этом оно собрано из двух частей.
Конструкция соединяется между собой резьбой. Место стыка заклеено фабричной этикеткой, поэтому заметить подвох практически невозможно.
Главная опасность кроется в чувствительном взрывателе. Специалисты подчеркивают, что брать такой предмет в руки категорически запрещено.
Любое неосторожное движение может спровоцировать детонацию. Содержимое требует предельно осторожного обращения.
В силовых ведомствах призывают не трогать подозрительные находки. О них необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.
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